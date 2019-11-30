Юным хоккеистам из балашихинского детдома «Непоседы» подарили форму

Детскому дому «Непоседы» в Балашихе подарили хоккейную форму. Команда любительской хоккейной лиги Подмосковья «7-62» узнала, что дети тренируются без специальной экипировки, и исполнила мечту юных спортсменов. Теперь ребята смогут играть с настоящей шайбой. До этого в целях безопасности приходилось использовать мяч.

Источник фото: пресс-служба благотворительного фонда «Исток»

Юные хоккеисты поделились своими планами со съемочной группой телеканала «360».

«Нам когда подарили эту форму, мы, конечно, обрадовались, потому что форма классная. Первые матчи у нас будут в декабре, а потом у нас будут турниры против детдомов и других любительских команд, которые нас будут приглашать», — рассказал Александр Сагеев, воспитанник детского дома «Непоседы».

Поздравила ребят с обновками и пожелала удачи в предстоящем хоккейном сезоне президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

Источник фото: пресс-служба благотворительного фонда «Исток»

«Есть всем известное выражение „трус не играет в хоккей“, это правда, потому что хоккей развивает командный дух», — отметила Екатерина Богдасарова.

Она пожелала ребятам успехов в спорте и напомнила о важности разностороннего развития.

«Я вам желаю спортивных успехов, и не забывать всесторонне развиваться, больше читать», — сказала Екатерина Богдасарова.

В подарочных хоккейных сумках есть все необходимое игроку — нагрудные щитки, наколенники, налокотники, ракушки, шорты и защита шеи, и, что важно, шлемы с масками. Больше не придется брать форму в аренду.

Источник фото: пресс-служба благотворительного фонда «Исток»

«Тренируемся мы у себя на территории, у нас есть своя коробка для хоккея, ждем сейчас погоду. Нас часто приглашает в гости Академия ракетных войск, у них свой крытый каток», — уточнил Леонид Кириллов, инструктор по физической культуре.

Испробует обновки в деле хоккейная команда Салтыковского детского дома уже в ближайшие дни. Воспитанникам предстоит игра с командами любительской хоккейной лиги Подмосковья и игроками омского «Авангарда» — профессионалами КХЛ.

Источник фото: пресс-служба благотворительного фонда «Исток»

«Хотим поделиться опытом, потому что у них неопытные „воротчики“. С ними будут играть профессиональные хоккеисты, и за них тоже будут играть профессиональные хоккеисты, которые прежде всего поделятся опытом хоккейным своим», — рассказал Вадим Кудасов, игрок хоккейной команды «7-62» любительской хоккейной лиги Подмосковья.

Сейчас в хоккейной команде детского дома — 16 игроков. Младшему 11 лет, старшему — 18. Эмблему и дизайн формы ребята разрабатывали сами. «Непоседы» — ежегодный участник турнира «Золотая шайба» среди подмосковных детских домов. В этом году, как говорят сами спортсмены, у них еще больше шансов в борьбе за главный трофей.