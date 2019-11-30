Юным хоккеистам из балашихинского детдома «Непоседы» подарили форму
Юные хоккеисты поделились своими планами со съемочной группой телеканала «360».
«Нам когда подарили эту форму, мы, конечно, обрадовались, потому что форма классная. Первые матчи у нас будут в декабре, а потом у нас будут турниры против детдомов и других любительских команд, которые нас будут приглашать», — рассказал Александр Сагеев, воспитанник детского дома «Непоседы».
Поздравила ребят с обновками и пожелала удачи в предстоящем хоккейном сезоне президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.
«Есть всем известное выражение „трус не играет в хоккей“, это правда, потому что хоккей развивает командный дух», — отметила Екатерина Богдасарова.
Она пожелала ребятам успехов в спорте и напомнила о важности разностороннего развития.
«Я вам желаю спортивных успехов, и не забывать всесторонне развиваться, больше читать», — сказала Екатерина Богдасарова.
В подарочных хоккейных сумках есть все необходимое игроку — нагрудные щитки, наколенники, налокотники, ракушки, шорты и защита шеи, и, что важно, шлемы с масками. Больше не придется брать форму в аренду.
«Тренируемся мы у себя на территории, у нас есть своя коробка для хоккея, ждем сейчас погоду. Нас часто приглашает в гости Академия ракетных войск, у них свой крытый каток», — уточнил Леонид Кириллов, инструктор по физической культуре.
Испробует обновки в деле хоккейная команда Салтыковского детского дома уже в ближайшие дни. Воспитанникам предстоит игра с командами любительской хоккейной лиги Подмосковья и игроками омского «Авангарда» — профессионалами КХЛ.
«Хотим поделиться опытом, потому что у них неопытные „воротчики“. С ними будут играть профессиональные хоккеисты, и за них тоже будут играть профессиональные хоккеисты, которые прежде всего поделятся опытом хоккейным своим», — рассказал Вадим Кудасов, игрок хоккейной команды «7-62» любительской хоккейной лиги Подмосковья.
Сейчас в хоккейной команде детского дома — 16 игроков. Младшему 11 лет, старшему — 18. Эмблему и дизайн формы ребята разрабатывали сами. «Непоседы» — ежегодный участник турнира «Золотая шайба» среди подмосковных детских домов. В этом году, как говорят сами спортсмены, у них еще больше шансов в борьбе за главный трофей.