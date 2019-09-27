Бросать плавать не надо! Юным химчанам нашли бассейны на время ремонта СК «Родина»

Юные пловцы, занимающиеся в СК «Родина» в Химках, продолжат тренировки, несмотря на то, что большой бассейн спорткомплекса закрыли на ремонт. Администрация «Родины» договорилась о переводе своих воспитанников в бассейны других учреждений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Закрытие большого бассейна спорткомплекса «Родина» стало вынужденной мерой, так как в результате его эксплуатации возникли дефекты в несущих конструкциях фундамента и протечка воды в чаше. Спортзалы и малый бассейн спорткомплекса продолжили работу.

Но почти для 130 юных пловцов и их тренеров вопрос «где теперь заниматься?» встал очень остро. Администрация спортивного комплекса приступила к оперативному решению вопроса. Переговоры по переводу спортсменов начаты с руководителями близлежащих бассейнов, таким образом, юные пловцы не потеряют спортивную форму и перерывов в тренировках не будет.

Уже достигнуты договоренности с бассейном в Олимпийском учебно-спортивном центре профсоюзов «Планерное». Как рассказала директор ОУСЦ «Планерное» Элеонора Панова, у них есть 25-метровый открытый бассейн, занятия в ктором проводятся круглый год.

«Мы готовы принять в нашем учебно-спортивном центре пловцов из СК „Родины“. С 9 до 15 часов можно использовать пять свободных дорожек — это 150 человек за 5 часов. Также в послеобеденное время с 15 до 22 часов тренироваться смогут еще 80 человек», — пояснила Элеонора Панова.

Старшая сестра одного из пловцов СК «Родины» Елена Романова собиралась переводить брата в спортивную школу в Москве, чтобы мальчик не потерял приобретенную форму. Но теперь передумала. «Услышав новость о том, что нам предоставят возможность продолжать плавать в Химках, пока ремонтируют наш бассейн, я перестала переживать, что брат забросит плавание. Он недавно занимается, но у него неплохо получается», — отметила Елена.

Учащимся, родителям и тренерам спорткомплекса «Родина» планируется предоставить дорожную карту, в которой будут обозначены адреса всех бассейнов, которые готовы принять спортсменов «Родины».

«Мы нашли варианты, чтобы тренерам предоставить рабочие места в других бассейнах. Юные спортсмены и родители будут выбирать, удобно им ездить в установленное время или нет», — сделал акцент начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Химки Александр Еремин.

Тренировочные группы, которые занимались в спортшколе, продолжат занятия в малом бассейне «Родина», бассейне парка-отеля «Олимпиец», бассейне «Святовит». Занятия возобновятся ориентировочно в период с 1 по 4 октября.

Администрация СК «Родина» приступила к разработке нового плана учебно-тренировочной работы спортшколы с учетом сложившихся обстоятельств.