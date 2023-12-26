Подмосковье 26 декабря 2023, 18:39 Юным футболистам в Серпухове подарили форму и мячи к Новому году Пресс-служба депутата Александра Когана

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Депутат Госдумы Александр Коган в преддверии Нового года посетил воспитанников футбольной секции при школе № 11 в Серпухове. Ребята получили в подарок новую форму и инвентарь.

«Все началось с акции Единой России „Собери ребенка в школу“. В конце августа привезли в серпуховскую семью рюкзаки со всем необходимым для учебы. Тогда я и познакомился с Сашей Бутыриным», — рассказал Коган.

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По словам депутата, позже Саша нашел его в соцсетях и попросил помочь команде обновить футбольную форму. Так, в школьную секцию передали 20 комплектов формы и семь мячей. Депутат поздравил ребят с наступающим праздником, пожелал продуктивных тренировок и побед.

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