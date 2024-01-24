Подмосковье 24 января 2024, 18:36 Юный житель Лобни стал призером интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» Пресс-служба администрации г.о. Лобня

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Ученик лобненской школы № 9 Артем Юдин принял участие в открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие». Он прошел на региональный этап конкурса, став победителем третьей степени.

Такой высокий результат позволил юному лобненцу пройти в финал олимпиады, который состоится в Волгограде.

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В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы дополнительного образования. Здесь работают бесплатные секции и кружки разнообразной направленности. Они организованы как на базе общеобразовательных школ, так и в других бюджетных организациях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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