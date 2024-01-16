Подмосковье 16 января 2024, 17:32 Юный житель Лобни победил на областном фестивале «Юные таланты Московии» Unsplash

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Вокалист ансамбля «Почемучки» Дворца творчества «Планета талантов» Марк Носов стал лучшим в номинации песни. Артиста наградили дипломом первой степени конкурса, прошедшего в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии».

пресс-служба администрации г.о. Лобня пресс-служба администрации г.о. Лобня пресс-служба администрации г.о. Лобня

Участие в конкурсе приняли коллективы из 58 городских округов Московской области. Вниманию жюри представили 906 работ.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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