Подмосковье 10 февраля 2023, 18:57 Юный волонтер из Чехова сдал 40 литров «добрых крышечек»

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Волонтеры продолжают участвовать в экоакции «Добрые крышечки». Так, участники из Чехова отправили на переработку уже 10,5 тонн «благотворительного сырья».

Восьмилетний участник акции Кирилл Лебедев пришел с мамой в офис курируемого министерством жилищно-коммунального хозяйства оператора «МСК-НТ», чтобы отдать 40 литров крышечек. Их мальчик собирал два года. Чеховский филиал вручил юному волонтеру благодарственное письмо, сувениры и экологический подарок за участие в раздельном сборе отходов.

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«Жители, разделяя пластик и отправляя крышечки на переработку, также заботятся о природе родного края, проявляя тем самым свою человеческую и гражданскую позицию», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Благотворительный проект направлен на помощь детям-инвалидам. Все желающие могут сдать крышечки в любой удобный пункт сбора. Всего в Подмосковье обслуживания компании открыто 19 таких официальных точек. Их адреса размещены на официальном сайте компании.

За время существования акции для нуждающихся детей приобрели 85 колясок, инвалидных кресел и вертикализаторов.

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