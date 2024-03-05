05 марта 2024, 18:10
Юный спортсмен из Лобни занял 3-е место на межмуниципальном чемпионате по самбо
Межмуниципальные спортивные соревнования по самбо прошли в Подмосковье. Представитель Лобни Елисей Бондурь занял третье место среди спортсменов 12-14 лет.
Елисей Бондурь стал бронзовым призером в весовой категории до 71 килограмма. Он воспитанник спортивной школы «Академия спорта» и занимается под руководством опытного тренера Юрия Амбарцумова.
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Все призеры и победители межмуниципальных соревнований примут участие в первенстве Московской области по самбо 23 марта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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