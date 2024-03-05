Подмосковье 05 марта 2024, 18:10 Юный спортсмен из Лобни занял 3-е место на межмуниципальном чемпионате по самбо Медиасток.рф

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Межмуниципальные спортивные соревнования по самбо прошли в Подмосковье. Представитель Лобни Елисей Бондурь занял третье место среди спортсменов 12-14 лет.

Елисей Бондурь стал бронзовым призером в весовой категории до 71 килограмма. Он воспитанник спортивной школы «Академия спорта» и занимается под руководством опытного тренера Юрия Амбарцумова.

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Все призеры и победители межмуниципальных соревнований примут участие в первенстве Московской области по самбо 23 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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