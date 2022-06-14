Юный спортсмен из Донбасса стал футболистом в Раменском

Шестнадцатилетний спортсмен из Донбасса стал российским футболистом. Его зачислили в состав клуба «Сатурн». Игроки клуба рассказали «360» о новом члене команды.

На родине он играл в Высшей юношеской лиге Украины и был капитаном команды. Сам спортсмен отметил, что с детства хотел заниматься футболом.

«Это была какая-то моя мечта. Мальчик, которому восемь лет, посмотрел чемпионат мира. Первый матч: Бразилия — Хорватия. Потом влюбился в Аргентину, в том числе потому, что кумир у меня Месси», — поделился спортсмен.

В России его зачислили в клуб «Сатурн», который базируется в Раменском. Для подмосковной команды пополнение таким талантливым спортсменом — удача. Главный тренер «Сатурна» отметил, что мальчик быстро нашел общий язык с новыми одноклубниками.

«Сразу нашел общий язык с ребятами. Такое ощущение, что он не месяц занимается, а уже года три находится», — сказал он.

Юноша приехал в Раменское не один, а с семьей. В Подмосковье им помогли устроиться друзья. До переезда в Раменское семья футболиста жила в Рубежном. Юный спортсмен не мог посещать тренировки в родном городе из-за постоянных обстрелов. Поэтому почти сразу после переезда он пошел в футбольный клуб в Раменском.

Кроме того, во время сборов из Рубежного он первым делом взял бутсы.

«Папа начинал говорить: „Какие бутсы? Ну такая ситуация“. Я говорю: „Я без бутс не поеду“. Ну я не смогу, это мой вид деятельности. Это не просто мой рабочий инструмент, это моя душа, это что-то мое родное», — поделился спортсмен.

Источник фото: РИА «Новости»

Однако пока юный футболист не может выступать за «Сатурн» в чемпионатах, поскольку он зарегистрирован как член Федерации футбола Украины. Клуб уже старается урегулировать этот вопрос.

Игрок уже проявил себя в товарищеских матчах и в подходе к футболу. Он предпочитает тренировки другим видам досуга — прогулкам с друзьями, общению с девушками и времяпрепровождению с семьей.

Воспитанники клуба «Сатурн» обычно тренируются в фирменных бело-голубых футболках. Новый игрок же носит серую, с надписью «Краматорск». Ему пока не прислали форму «Сатурна».