15 марта 2024, 12:10
Юный шахматист Лев Эрлих из Воскресенска занял 2-е место на детском первенстве ЦФО
Воспитанник Воскресенского шахматного клуба Лев Эрлих стал призером первенства Центрального федерального округа. Он занял 2-е место по стандартным шахматам среди детей в возрасте от четырех до девяти лет.
Шахматный турнир проходил в Рязани с 9 по 16 марта. Участие в нем принимали 76 юных шахматистов: 54 мальчика и 22 девочки. Они представляли 14 регионов Центрального федерального округа. Одним из лучших на соревнованиях стал Лев Эрлих из Воскресенска.
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Подобные соревнования помогают ребятам встретиться с сильными соперниками и определить перспективных шахматистов.
Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
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