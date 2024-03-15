Подмосковье 15 марта 2024, 12:10 Юный шахматист Лев Эрлих из Воскресенска занял 2-е место на детском первенстве ЦФО Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Воспитанник Воскресенского шахматного клуба Лев Эрлих стал призером первенства Центрального федерального округа. Он занял 2-е место по стандартным шахматам среди детей в возрасте от четырех до девяти лет.

Шахматный турнир проходил в Рязани с 9 по 16 марта. Участие в нем принимали 76 юных шахматистов: 54 мальчика и 22 девочки. Они представляли 14 регионов Центрального федерального округа. Одним из лучших на соревнованиях стал Лев Эрлих из Воскресенска.

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Подобные соревнования помогают ребятам встретиться с сильными соперниками и определить перспективных шахматистов.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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