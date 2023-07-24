24 июля 2023, 17:45
Юный шахматист из Солнечногорска выступил на Кубке Сергея Карякина
Первый этап Кубка президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина прошел в Одинцове. Среди участников был юный шахматист из Солнечногорска. Он держался на турнире дольше всех, но все равно проиграл гроссмейстеру.
Всего в соревнованиях приняли участие 15 человек. Они одновременно сразились с международным гроссмейстером Сергеем Карякиным. Дольше всего продержался Андрей Бетев из Солнечногорска.
Реклама
Ему всего 11 лет, пять из которых он занимается шахматами. Андрей играл лучше всех, но проиграл гроссмейстеру из-за ошибки. Он не расстроился и пообещал вернуться с реваншем.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке одаренных детей. По словам главы региона, школьников, которые показывают высокие результаты, необходимо мотивировать.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Солнечногорск
Реклама
Реклама