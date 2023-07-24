Подмосковье 24 июля 2023, 17:45 Юный шахматист из Солнечногорска выступил на Кубке Сергея Карякина Подмосковье Сегодня

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Первый этап Кубка президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина прошел в Одинцове. Среди участников был юный шахматист из Солнечногорска. Он держался на турнире дольше всех, но все равно проиграл гроссмейстеру.

Всего в соревнованиях приняли участие 15 человек. Они одновременно сразились с международным гроссмейстером Сергеем Карякиным. Дольше всего продержался Андрей Бетев из Солнечногорска.

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Ему всего 11 лет, пять из которых он занимается шахматами. Андрей играл лучше всех, но проиграл гроссмейстеру из-за ошибки. Он не расстроился и пообещал вернуться с реваншем.

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