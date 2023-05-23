Подмосковье 23 мая 2023, 14:49 Юный музыкант из Орехово-Зуева возглавил рейтинг лучших молодых пианистов Подмосковья Александр Бурлаков

Читать 360tv в

Юный музыкант из Орехово-Зуева Иван Вахрушев оказался на первом месте в рейтинге лучших молодых пианистов Московской области. В этом году школьник выиграл 16 конкурсов регионального и международного уровня.

«Больше всего мне запомнилась победа на нашем конкурсе имени Якова Флиера в Орехово-Зуеве, где я занял первое место. Играл с оркестром», — поделился музыкант.

Реклама

Мальчик увлекается пианино с двухлетнего возраста. В четыре года Иван стал заниматься в школе искусств имени Якова Флиера, педагог Татьяна Голухина обучила юного музыканта нотам и искусству игры на инструменте.

«Я очень люблю музыку и детей. Для меня все очень интересно. Мечтаем, работаем и побеждаем — именно так мы занимается с Иваном», — отметила преподаватель.

Девятилетний пианист освоил одно из самых сложных произведений — «Маленькая венгерская рапсодия» немецкого композитора Карла Келлинга. Иван готовится принять участие в Дельфийских играх, и после окончания учебного года юноша планирует активно репетировать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе пройдут более 100 мероприятий в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».