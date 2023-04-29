29 апреля 2023, 18:00
Юный музыкант из Дмитрова выиграл золотую медаль на Дельфийских играх в Саратовской области
Житель Дмитрова Тимофей Карасев завоевал золотую медаль на 22-х Дельфийских играх в Саратовской области, сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики Подмосковья. Ранее юный трубач многократно становился победителем в различных региональных и всероссийских конкурсах.
На Играх Тимофей выступал в возрастной категории «10–13 лет». В первом туре юноша исполнил композиции «Мелодия» и «Концертный этюд», на втором этапе музыкант сыграл «Неаполитанский театр» Петра Чайковского и концерт ми-бемоль мажор Томазо Альбинони. Музыкальное сопровождение Тимофею организовала концертмейстер Татьяна Михайлюкова.
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Члены жюри по достоинству оценили уровень мастерства юного трубача. По итогам Тимофей стал победителем в своей возрастной группе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона пройти опрос и озвучить пожелания.
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Музыка
Дмитров
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