Подмосковье 20 марта 2024, 16:50 Юный блогер из Химок представил Владимиру Путину свой видеопроект о профессиях на выставке «Россия» Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Ученик 4-го класса школы «Лига первых» в Химках Герман Шадчнев создал авторский видеопроект, в котором на своем примере знакомит детей с разными профессиями. Он лично презентовал его Владимиру Путину на выставке «Россия» в рамках закрытия съезда объединения «Движение первых».

Видеопроект молодого блогера, который он продемонстрировал Путину, позволяет зрителям познакомиться с различными профессиями через личный опыт Германа. Юноша пробует себя в разных ролях — от учителя до рэп-исполнителя. О создании проекта, встречах с интересными людьми и участии в «Движении первых» Герман рассказал своим сверстникам в школе «Лига первых».

Реклама

«Я не думаю о том, сколько проектов сделал — главное, что мне это нравится. Самый интересный проект, в котором я участвовал — „Шеф в школе“. Сейчас в планах — продолжить развивать рубрику, а там уже буду рассматривать профессию журналиста. Мой совет — выбрать проект, который нравится, и довести его до конца», — поделился мальчик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников Подмосковья за участие в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».