Юных жителей Пущино научат создавать необычные букеты

В подмосковном Пущино 12 сентября состоится День разноцветных букетов. Специально для юных жителей города проведут мастер-классы по составлению букетов.

Сотрудники Музея экологии и краеведения проведут День разноцветных букетов 12 сентября. Мероприятие продлится два часа — с 13:00 до 15:00. Принять участие в нем может каждый желающий — организаторы будут ждать всех на площадке рядом с музеем.

Специально для детей сотрудники организуют «Разноцветную викторину», а также проведут мастер-класс по составлению букетов — из разных материалов.

«В качестве исходного материала могут выступать декоративные растения, яркие листья, цветная бумага и даже сладости», — сообщили организаторы праздника.

Взрослым посетителям тем временем не придется скучать — они смогут посетить экскурсию о коллекции цветущих комнатных растений музея. Все мероприятия пройдут бесплатно.