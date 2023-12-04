04 декабря 2023, 14:39
Юных жителей Подмосковья призвали написать письма Деду Морозу
Совсем немного времени остается до наступления Нового года. 4 декабря традиционно отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Юные жители Московской области могут попросить о самых желанных подарках.
Все желающие могут отправить письма от детей и подростков до 18 лет с пожеланиями новогоднего волшебства на почту yakovlevanadin@mail.ru. Также в послании следует предоставить контакты для обратной связи.
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Авторы трех самых интересных справедливых и необычных писем станут победителями. Подарки от Деда Мороза им вручит заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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