Подмосковье 02 мая 2023, 22:12 Юных жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в создании мультфильма к 1000-летию Суздаля

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Юных жителей Московской области и их преподавателей пригласили поучаствовать в конкурсе «Заглянем в историю вместе», посвященном празднованию 1000-летия Суздаля в 2023 году. Дети смогут прикоснуться к созданию мультфильма на данную тему.

Каждого участника наградят именной памятной грамотой, а активных преподавателей — официальными благодарностями.

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«По итогам конкурса традиционно будет создан мультипликационный фильм о Суздале, который станет миссионером в деле сохранения исторической памяти о городе среди самых маленьких наших граждан. За основу художественных образов героев мультфильма будут взяты конкурсные работы участников», — заявили организаторы конкурса.

Мультфильм покажут во всех школах, детсадах, детских домах и в колониях для несовершеннолетних в 2024 году. После этого работу направят на российские и международные фестивали и конкурсы.

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