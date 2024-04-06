Подмосковье 06 апреля 2024, 16:58 Юных жителей Химок ознакомили с тонкостями работы спасателей МЧС пресс-служба администрации городского округа Химки

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В школе «Лидер» городского округа Химки состоялось уникальное мероприятие. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям провели для учащихся обучающее занятие, в ходе которого рассказали о тонкостях работы спасателей и продемонстрировали внутреннее устройство пожарной машины.

Около 100 школьников получили возможность не только узнать о профессии спасателя из первых уст, но и на короткое время примерить на себя эту ответственную роль. Среди присутствующих на мероприятии была и депутат Юлия Мамай, которая подчеркнула значимость подобных встреч для формирования у детей осознанного отношения к вопросам безопасности и возможного выбора будущей профессии.

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«Возможно, после такой очной встречи, кто-то из детей задумается о своей будущей профессии и в дальнейшем свяжет свою жизнь со спасением людей», — сказала Юлия Мамай.

Депутат Надежда Смирнова также подчеркнула важность подобных образовательных мероприятий, указав на то, что они способствуют приобретению школьниками практических навыков действий в случае возникновения пожароопасных и экстремальных ситуаций. По ее словам, полученные знания могут существенно снизить риск возникновения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем.

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