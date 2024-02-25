Подмосковье 25 февраля 2024, 15:31 Юных жителей Химок научили делать кормушки для птиц Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Для юных жителей Химок провели мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц. Мероприятие прошло на базе центральной библиотеки городского округа.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Детям рассказали о материалах, из которых можно сделать домики для птиц, а также о том, чем правильно кормить пернатых. Организатором мастер-класса стал Максим Валиев. Он основатель мастерской и столярного коворкинга, а также краснодеревщик с богатым опытом.

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«Мы продолжаем своими мероприятиями и акциями формировать новую модную тенденцию: не только вовлекать читателей в мир литературы, но и помогать развивать полезные навыки», — отметила заведующая центральной городской библиотекой Ольга Каплун.

В «Умной библиотеке» Химок постоянно проводят кинопоказы, лекции и семинары, которые привлекают тысячи посетителей. Только за 2023 год пространство посетили более 65 тысяч человек.

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