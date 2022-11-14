14 ноября 2022, 11:27
Юных музыкантов из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Созвездие»
Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе молодых музыкантов «Созвездие» стартовал. Он состоится в пятый раз и пройдет в апреле следующего года. Стать участниками могут музыканты от 11 до 18 лет.
Конкурсанты будут состязаться в трех направлениях — «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты» и «Оркестровые духовые и ударные инструменты». Цель мероприятия — показать зрителям молодые таланты и поддержать юных музыкантов. Финалисты «Созвездия» поступают в лучшие учебные заведения страны и играют в ведущих коллективах.
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В отборочный этап пройдут 45 музыкантов, а в заключительные — не более 15. Финалисты получат ценные призы — музыкальные инструменты и аксессуары. Также в рамках конкурса пройдут курсы повышения квалификации для преподавателей.
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