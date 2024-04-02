Подмосковье 02 апреля 2024, 11:53 Юных читателей библиотек наградили благодарственными письмами в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Итоги «Недели детской и юношеской книги» подвели в Лобне. Во Дворце культуры «Чайка» прошел праздничный концерт и награждение юных читателей городских библиотек.

Первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев вручил детям и их семьям благодарственные письма.

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«Сегодняшний праздник получился эмоциональным, добрым и вдохновляющим. „Неделя детской и юношеской книги“ завершилась, но двери наших библиотек по-прежнему открыты для юных читателей», — отметил Вадим Александрович.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В рамках акции в школах и библиотеках округа для детей проводили игры и занятия по литературе и народной культуре. С ребятами встретились поэты и писатели, а местные театры представили свои спектакли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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