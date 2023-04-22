Подмосковье 22 апреля 2023, 22:03 Юные жительницы Воскресенска поборолись за звание «Мисс Весна-2023»

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В Воскресенске прошел конкурс «Маленькая мисс Весна» за звание «Мисс Весна-2023». В нем поучаствовали юные жительницы округа в возрасте от пяти до 10 лет.

«Меня зовут София, я очень люблю выступать на сцене», — рассказала одна из участниц конкурса талантов София Чоташвили.

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«Я занимаюсь бальными танцами более семи лет. Я очень люблю танцевать и танцую в большом коллективе», — заявила ее соперница Виктория Силина.

Еще одна участница соревнования Валерия Козлова надеется покорить жюри своим пением. Каждая девочка имеет свой талант в музыке, спорте, театральном искусстве и набирающем популярность моделинге.

«Наши девчонки очаровательные, маленькие, очень открытые, нежные. Они дарят на этом конкурсе зрителям свою любовь, вот эту чистоту. Кто читает стихотворение, кто-то поет песню, кто-то танцует — каждый раз это сюрприз», — сообщила ведущий методист ДК «Юбилейный» Ирина Титова.

В этом году в конкурсе приняли участие семь юных красавиц, в том числе из Коломны. Знакомство со зрителями и членами жюри началось с «Визитной карточки».

«Я живу в большой семье, такой любимой и родной. У меня есть мама, папа, бабушка и две родных сестры. Средняя из них — это я! Активная, красивая, упорная, люблю петь и танцевать, люблю красиво рисовать», — рассказала Станислава Носова из Коломны.

В итоге каждая участница стала Маленькой Мисс в своей номинации и получила подарки от организаторов и спонсоров конкурса. По сумме баллов титул «Маленькая мисс Весна» получила Валерия Козлова.

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