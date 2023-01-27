Подмосковье 27 января 2023, 09:48 Юные жительницы Подольска стали участницами нового сезона шоу «Голос. Дети»

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Дарья Пунченко и Полина Пономарева из Подольска стали участницами нового сезона шоу «Голос. Дети». Они выступают в командах певицы МакSим и популярного исполнителя Егора Крида. Объединяет их то, что обе девочки занимались в подольской Детской музыкальной школе № 1.

Детская музыкальная школа № 1 славится своими выпускниками. Там обучается сразу несколько участников телевизионного шоу «Голос. Дети». Одна из них — Дарья Пунченко. Когда-то девочка пришла в школу учиться танцам, но все-таки выбрала музыку.

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«Я сначала хотела пойти на танцы, но тогда дверь была закрыта. Меня очень привлекла дверь, украшенная шарами. Также там были фотографии разных детей, которые уже выступали на сцене. В итоге я пошла заниматься вокалом», — рассказала ученица детской музыкальной школы № 1, участница шоу «Голос. Дети» Дарья Пунченко.

Подготовила юную певицу к выступлению в проекте педагог по вокалу Мария Бухгамер, которая подобрала песню и репертуар для прослушивания на шоу. По словам преподавателя, девочка развивает свой талант за счет трудолюбия и целеустремленности.

Работают они по методике, которая основана на знаменитой вокальной школе Миры Коробковой. Занимаются не меньше двух раз в неделю, чтобы постоянно закреплять полученные знания. Перед началом урока особое внимание уделяют дыхательной тренировке.

В одном сезоне с Дарьей участвует и выпускница детской музыкальной школы № 1 Полина Пономарева.

«Вообще не только Даша является участницей шоу „Голос. Дети“ в этом сезоне. Еще одна наша выпускница по классу синтезатор Полина Пономарева также принимает участие в 10-м сезоне. Несколько лет назад принял участие в этом же конкурсе Дмитрий Ядыкин. Сейчас он учится по классу саксофона», — рассказала директор детской музыкальной школы № 1 Ольга Мамушкина.

Ученики детской музыкальной школы № 1 участвуют и в других престижных конкурсах. Например, Ксения Рощина стала лауреатом третьей степени на всероссийском открытом конкурсе пианистов имени Сергея Прокофьева.

«Когда нам объявляли результаты, я очень переживала, потому что знала, что соперники очень сильные. Боялась, что я ничего не займу, потому что я давно к этому шла <...>. Когда мне сказали, что у меня третье место, я сначала расстроилась, потому что думала, что это плохой результат, но потом оказалось, что первые и вторые места заняли всего лишь три человека. Я поняла, что это большое достижение, и была очень счастлива», — рассказала ученица детской музыкальной школы № 1 Ксения Рощина.

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