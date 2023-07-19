Подмосковье 19 июля 2023, 16:27 Юные жители Воскресенска примут участие в акции «Культурная суббота. Игры народов России детям» Unsplash

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Акция «Культурная суббота. Игры народов России детям» стартует в Подмосковье 24 июля. Участие в ней смогут принять школьники из Воскресенска.

Такая акция проходит каждый год для того, чтобы дети знакомились с культурой народов России. В этом году она посвящена традиционным детским играм.

Все желающие смогут присоединиться к акции с 24 по 30 июля. Для участия нужно снять и выложить в социальную сеть «ВКонтакте» видеоролик об играх своего региона. При публикации нужно указать хештег #игрыкдш.

Известные деятели России в области народной культуры выберут 30 лучших роликов, которые после разместят на портале культурадляшкольников.рф.

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