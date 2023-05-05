Подмосковье 05 мая 2023, 10:58 Юные жители Воскресенска победили на международном творческом фестивале в Белоруссии

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Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Союз добра» прошел в Белоруссии. Воспитанники детской вокальной студии «ДоМиСольКа» из Воскресенска успешно выступили и привезли домой почетные награды.

Дети из Воскресенска заняли призовые места на конкурсе, став лауреатами всех трех степеней. Кроме того, двое солисток коллектива стали дипломантами первой степени. Всего на конкурсе отметили восемь юных жителей округа.

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Детская вокальная студия «ДоМиСольКи» работает в центре культуры и досуга «Москворецкий» в Воскресенске. Обучает воспитанников преподаватель Юлия Махова. На конкурсе в Минске члены жюри также отметили профессионализм педагога.

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