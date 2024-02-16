Подмосковье 16 февраля 2024, 12:51 Юные жители Солнечногорска внесли предложения в стратегию развития молодежной политики Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Стратегию развития молодежной политики до 2030 года обсудили в Солнечногорске. Члены Молодежного парламента предложили поддерживать ученых, укреплять межнациональные и межконфессиональные связи, развивать спорт и досуг.

Новую стратегию разработала Росмолодежь при содействии Министерства образования и науки России. После обсуждения документа в Госдуме по всей стране начался сбор предложений для включения в итоговый проект.

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Участниками обсуждения в Солнечногорске стали молодые парламентарии, юнармейцы, представители молодежных центров и общественных организаций округа. Они изучили проект стратегии и предложили свои идеи. Их передадут в Молодежный парламент Московской области для внесения в стратегию.

«Приятно видеть, как солнечногорские ребята активно включилась в обсуждение главного молодежного документа страны, с горящими глазами предлагают свои идеи, важные для России и всех нас, и которые непременно хочется воплотить в жизнь. В свою очередь я напомнила им, что они всегда могут рассчитывать на помощь администрации и совета депутатов», — отметила председатель совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.

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