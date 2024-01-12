Подмосковье 12 января 2024, 19:28 Юные жители Солнечногорска приняли участие в фольклорном празднике «Свет рождественской звезды» Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Музейно-выставочный центр «Путевой дворец» в Солнечногорске уже не в первый раз стал площадкой для детского фольклорного праздника. Гостями мероприятия стали воспитанники детского сада № 35, учащиеся лицея № 7 и школы «Солнечная».

Юные гости напрямую общались с героями праздника. Они исполняли частушки, загадывали желания и устраивая веселые народные игры. В завершении мероприятия детский фольклорный ансамбль «Бирюльки» исполнил старинные колядки. На праздник пришли не менее 300 юных солнечногорцев.

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Данный фестиваль представляет собой слияние нескольких видов сценического искусства: спектакль, кукольный театр, народное пение, переплетая библейский сюжет с образами классических русских народных сказок.

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