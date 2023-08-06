Подмосковье 06 августа 2023, 09:00 Юные жители Серпухова приняли участие в экологическом квесте от «Молодой Гвардии Единой России» Телеканал «360»

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Юные жители Серпухова приняли участие в экологическом квесте от представителей организации «Молодая Гвардия Единой России». Участники мероприятия приняли на себя роль губернатора региона и предложили способы развития сферы охраны окружающей среды.

«Ребята сегодня на себя приняли роль правительства Московской области. Их задача — создать инфраструктуру обращения с отходами. Они могут построить полигоны и мусоротермический или мусороперерабатывающий завод. Естественно, при этом надо следить за бюджетом своего региона, за здоровьем населения и за рейтингом власти», — рассказала руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Диана Алумянц.

После игры участники посетили экскурсию на полигоне ТБО «Съяново», который рекультивировали по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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