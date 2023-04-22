Подмосковье 22 апреля 2023, 16:15 Юные жители Серебряных Прудов приняли участие во Всероссийском субботнике Ирина Калашникова

Читать 360tv в

В Серебряных Прудах прошел субботник. По традиции многие местные жители пришли на уборку с детьми. На всех площадках для самых маленьких тружеников организовали мастер-классы и выступления артистов.

Четырехлетняя Ксения Букина вместе с мамой Татьяной навели порядок в парке «Серебряный». Девочка наравне со взрослыми собирала мусор, сухую листву и ветки и аккуратно укладывала их в мусорный пакет. Однако юная жительница округа немного боялась встретить в листве жуков.

«Ценность окружающей среды очень важно осознавать еще в раннем возрасте. Находясь здесь и наблюдая, как много людей принимает в этом участие, делают то же, что и она, ребенок уже сейчас сделает для себя правильные выводы», — сообщила мама Ксении Татьяна Букина.

Александра Белинская пришла на субботник вместе с папой Иваном. Девочка сгребала листву.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».