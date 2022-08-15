Мастер-классы по написанию сценариев и рецензий прошли на анимационном фестивале в Рузе

Фестиваль анимации «Салютовские Стрижи» впервые прошел в Рузе. На нем юных жителей округа научили писать сценарии и рецензии, рисовать и придумывать сюжеты для мультфильмов.

Мероприятие провели в детском городке «Салют». Это один из немногих сохранившихся пионерских лагерей в Подмосковье, который был создан в 1956 году.

Организатором «Салютовских Стрижей» стал сценарист и шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. По его инициативе на мероприятие прибыли мастера анимации, а обычные просмотры переросли в полноценный фестиваль.

Один из гостей, ведущий шоураннер компании «Ярко» и сценарист девелопмента Олег Козырев, провел мастер-класс для будущих профессионалов. Юные гости смотрели мультфильмы, учились писать рецензии и придумывали свои сюжеты для анимационных картин.

Также на фестивале прошли мастер-классы режиссеров анимации и художников Анны Кузиной, Галины Голубевой, Марины Курчевской, сценаристов Лидии Утемовой и Вадима Жука и других. Детей научили рисовать, создавать сюжеты и озвучивать мультфильмы.

Среди гостей фестиваля — начальник управления культуры Андрей Чиркун и старший инспектор отдела реализации социальных программ Ольга Кулябина.

По итогам мероприятия призы получили семь мультфильмов. Первое место заняла Татьяна Киселева с картиной «Мой друг тигр», а гран-при присудили Антону Дьякову с его работой «Боксбалет».

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