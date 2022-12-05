Подмосковье 05 декабря 2022, 14:28 Юные жители Реутова победили на фестивале творчества для детей с инвалидностью

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Три призовых места заняли воспитанницы музыкальной школы № 2 из Реутова на областном фестивале «Голоса сердец». Мария Гуреева, Софья Николаева и Полина Макарова победили в номинациях «Народный вокал», «Инструментальное исполнительство» и «Вокал».

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Творческий конкурс для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья прошел 3 декабря в Центре культуры и искусств Реутова.

«В стенах нашего Центра культуры и искусств прошел очень добрый и светлый праздник — подведение итогов ежегодного областного фестиваля „Голоса сердец“. Не только для детей Реутова, но и всего региона фестиваль является отличной платформой для развития талантов и точкой отправления в профессиональный мир творчества. Благодарю Министерство культуры и туризма Московской области за оказанное доверие», — сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Гостям фестиваля представили спектакль театра Вячеслава Спесивцева «Дед Мороз и 12 месяцев». Также на сцене выступили артисты цирковой студии «Пилигрим», а перед концертной программой дети приняли участие в анимационной программе и творческих мастер-классах.

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