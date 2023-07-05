Подмосковье 05 июля 2023, 09:36 Юные жители Одинцова приняли участие в акции ГИБДД в парке «Захарово»

Читать 360tv в

Акция ГИБДД прошла в парке «Захарово» в Одинцове. Автоинспекторы в игровой форме рассказали детям о важности соблюдения правил дорожного движения.

Маленькие пешеходы закрепили знания о правилах дорожного движения. Ребята узнали, на какой свет можно переходить дорогу и что означают жесты регулировщика.

Реклама

«Это было в виде сказки. У нас пострадала Баба-яга, которая не знала, как переходить дорогу. Поэтому подсказали ей. И дети с помощью именно сказки быстрее запоминают это все. <…> Мы разучили песню про светофор, у нас все было интересно», — поделилась сотрудница парка Людмила Захарова.

Ликбез сотрудники Госавтоинспекции провели в свой профессиональный праздник. Именно они обеспечивают безопасность на дорогах округа, проводят профилактические рейды и знают, насколько важно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе еженедельного совещания с региональным правительством и главами округов также поблагодарил сотрудников ГИБДД за службу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».