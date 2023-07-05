05 июля 2023, 09:36
Юные жители Одинцова приняли участие в акции ГИБДД в парке «Захарово»
Акция ГИБДД прошла в парке «Захарово» в Одинцове. Автоинспекторы в игровой форме рассказали детям о важности соблюдения правил дорожного движения.
Маленькие пешеходы закрепили знания о правилах дорожного движения. Ребята узнали, на какой свет можно переходить дорогу и что означают жесты регулировщика.
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«Это было в виде сказки. У нас пострадала Баба-яга, которая не знала, как переходить дорогу. Поэтому подсказали ей. И дети с помощью именно сказки быстрее запоминают это все. <…> Мы разучили песню про светофор, у нас все было интересно», — поделилась сотрудница парка Людмила Захарова.
Ликбез сотрудники Госавтоинспекции провели в свой профессиональный праздник. Именно они обеспечивают безопасность на дорогах округа, проводят профилактические рейды и знают, насколько важно соблюдать правила дорожного движения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе еженедельного совещания с региональным правительством и главами округов также поблагодарил сотрудников ГИБДД за службу.
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Одинцово
ГИБДД
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