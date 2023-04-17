Подмосковье 17 апреля 2023, 15:00 Юные жители Лобни украсили пасхальные деревья на праздничной акции

Читать 360tv в

Пасхальная акция прошла в Лобне. Юные жители округа украсили праздничные деревья, которые установили около храмов, а также поделились своими рисунками и рассказами о Пасхе.

Участие в акции приняли воспитанники социально-реабилитационного центра, дети-инвалиды и ребята из многодетных семей. Они украсили ветви пасхального дерева деревянными и бумажными яйцами, птицами и плетеными игрушками, которые смастерили сами. Лучшие рассказы и рисунки участников будут собраны в книге «Пасхальные истории», которая вскоре будет опубликована.

Реклама

«У нас у всех с детства ассоциация, что это семейный праздник. Мы каждый четверг готовились, красили яйца, пекли куличи, а в воскресенье все собирались за большим столом. <…> Хочется, чтобы у наших детей сохранялась такая семейная традиция — собираться всем вместе за столом, украшать, готовиться», — рассказала председатель лобненского отделения Союза женщин России Нина Серегина.

Организовали акцию местное отделение Союза женщин России и Лобненское благочиние.

«При храмах вот на такие праздники должно быть что-то для детей. Потому что <…> дети по-другому смотрят на мир. Надо сделать так, чтобы ребенок просто запомнил, как ему было хорошо, когда они посещали храм. На Пасху это было, на Рождество или на Троицу. Просто, чтобы осталось в памяти что-то очень светлое, красивое», — поделился благочинный Лобненского церковного округа иерей Павел Тарасов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».