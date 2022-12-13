Подмосковье 13 декабря 2022, 16:34 Юные жители Красногорска получили первые паспорта в День Конституции

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Глава Красногорска Дмитрий Волков вручил первые паспорта юным жителям округа. Дату для торжественной церемонии выбрали символичную — День Конституции России.

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Стать достойными гражданами своей страны и сохранить любовь к малой родине пожелал ребятам во время вручения документов глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Я хочу сказать, что вы очень талантливые. Знайте, всегда верьте в себя, нет ничего невозможного в жизни Дмитрий Волков.

Обещание следовать Конституции и своим трудом приумножать славу страны дали восемь юных красногорцев.

Вместе с паспортом им подарили обложку на документ и Конституцию. Также ребят и их родных ждал праздничный концерт.

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