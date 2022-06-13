Юные жители Котельников получили паспорта в День России

Вручение паспортов юным жителям Котельников приурочили ко Дню России. В праздничной обстановке документы получили отличники и лидеры школьных коллективов. Вручение паспорта в такой торжественной атмосфере — награда за особые успехи в учебе, спорте и творчестве.

Друзья, родители и жители Котельников пожелали подросткам быть достойными гражданами своей страны, приумножать ее достижения и богатства. С долгожданным событием молодых людей поздравил глава городского округа Сергей Жигалкин.

«Я помню и вручение своего паспорта. Я очень долго ждал этот документ. Это как бы вступление во взрослую жизнь. И наши ребята, получив этот документ, делают первый шажок в свою взрослую жизнь», — сказал Жигалкин.

В подарок ребятам вручили Конституцию Российской Федерации — главный документ нашей страны. Юные жители Котельников пообещали с честью и достоинством носить высокое звание гражданина России.