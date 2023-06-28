Подмосковье 28 июня 2023, 16:04 Юные жители Химок победили на Международном конкурсе стендовых моделей и миниатюр

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Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» имени академика Грушина и клуба «СМОК» из Химок стали победителями Международной выставки-конкурса стендовых моделей и миниатюры «День Победы». Они выиграли золотую, серебряную и две бронзовые медали.

Работы участников конкурса в течение месяца выставлялись в Московском культурном центре имени Астахова. На выставке было представлено 442 модели и миниатюры.

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Всего в конкурсе приняли участие 154 человека в возрасте от девяти до 60 лет. Среди них были конкурсанты из Белоруссии, Казахстана и Китая.

В детской возрастной группе в номинации «Модели из дерева. Флот» 1-е место заняла химчанка Оксана Корнеева, а 3-е разделили Роман Корнеев и Дмитрий Пронин. Ребята занимаются в школе «Интеграл». Среди юниоров серебро выиграл другой химчанин — Иван Нагайцев из клуба стендового моделирования имени Олега Кравченко. Он создал модель танка Titan-4.

«Все ждали открытия этой ежегодной масштабной выставки. <…> Стендовое моделирование — это благородное хобби и путь к техническим профессиям. Найти свой клуб можно на карте клубов движения», — рассказала руководитель «Лиги стендового моделирования» Оксана Вишневская.

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