Подмосковье 06 августа 2023, 15:52 Юные воспитанники химкинской школы олимпийского резерва завоевали четыре золотые медали на спортивных играх «Детиада» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Юные воспитанники химкинской школы олимпийского резерва по фехтованию завоевали четыре золотые медали на детских спортивных игр «Детиада-2023». Представители муниципалитета отличились в аэрохоккее, флорболе и пинг-понге.

Соревнования прошли в рамках учебно-тренировочных сборов в лагере инклюзивного реабилитационного комплекса «Поречье» в Одинцовском округе. По словам тренера юных спортсменов Ильи Семина, занятия требуют много труда и усилий, но они позволяют детям развиваться как личности и наслаждаться игрой.

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«Они были очень веселыми и энергичными! Вместе мы проводили тренировки на открытом воздухе, что добавляло свежести и приятных ощущений. Всех спортсменов вдохновляла атмосфера лета и отдыха. Веселые летние сборы помогли укрепить дружеские отношения в команде и создать позитивную атмосферу для достижения общих целей», — добавил наставник.

Химкинская фехтовальная школа одна из немногих в России специализируется по всем видам олимпийской программы — рапира, шпага и сабля. Воспитанники учреждения выступают в составах сборных Подмосковья и России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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