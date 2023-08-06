06 августа 2023, 15:52
Юные воспитанники химкинской школы олимпийского резерва завоевали четыре золотые медали на спортивных играх «Детиада»
Юные воспитанники химкинской школы олимпийского резерва по фехтованию завоевали четыре золотые медали на детских спортивных игр «Детиада-2023». Представители муниципалитета отличились в аэрохоккее, флорболе и пинг-понге.
Соревнования прошли в рамках учебно-тренировочных сборов в лагере инклюзивного реабилитационного комплекса «Поречье» в Одинцовском округе. По словам тренера юных спортсменов Ильи Семина, занятия требуют много труда и усилий, но они позволяют детям развиваться как личности и наслаждаться игрой.
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«Они были очень веселыми и энергичными! Вместе мы проводили тренировки на открытом воздухе, что добавляло свежести и приятных ощущений. Всех спортсменов вдохновляла атмосфера лета и отдыха. Веселые летние сборы помогли укрепить дружеские отношения в команде и создать позитивную атмосферу для достижения общих целей», — добавил наставник.
Химкинская фехтовальная школа одна из немногих в России специализируется по всем видам олимпийской программы — рапира, шпага и сабля. Воспитанники учреждения выступают в составах сборных Подмосковья и России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
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