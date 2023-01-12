Подмосковье 12 января 2023, 17:19 Юные волонтеры Солнечногорска подготовят благотворительный концерт для пожилых людей

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Юные волонтеры Солнечногорска написали сценарий для выступления в центре социального обслуживания. Ребята обсудили идеи в молодежном центре «Подсолнух» на мероприятии «Мастерская pro dobro».

На встречах «Мастерская pro dobro» волонтеры обсуждают вопросы ближайших добровольческих акций и их организации. Так, участники не только делают добрые дела, но и создают благотворительное комьюнити вокруг себя.

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«Молодежь активно входит в различные направления нашего центра. Приоритетные — это добровольчество, патриотическое воспитание, медиасфера и event — волонтерство», — сказал директор молодежного центра «Подсолнух» Владимир Царев.

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Ближайшее мероприятие, организованное ребятами, пройдет 13 января в 18:00 на Советской площади. Все желающие смогут присоединиться к ice — вечеринке «Завари добро».

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