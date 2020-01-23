Юные туристы из Ногинска победили на областном этапе конкурса «Отечество»

Ногинская станция юных туристов — сильнейшая в Подмосковье. На областном этапе всероссийского конкурса «Отечество» ребята взяли сразу шесть призовых мест. Такими успехами они обязаны уникальной программе по краеведению. На занятиях дети узнают о старинных традициях, где даже в играх был особый смысл.

Источник фото: телеканал «360»

За год занятия станции посещают четыре тысячи школьников Богородского округа.

«Познавать свою малую родину ребята начинают с изучения родословной. А затем по кругу такое расширение идет, мы изучаем историю школы», — рассказала заместитель директора станции юных туристов Нелли Арикова.

Источник фото: телеканал «360»

Здание школы № 10 построено в начале прошлого века в стиле модерн. До наших дней сохранилось уникальное майоликовое панно. Его тайну открыла Виктория Паршина — и заняла первое место в номинации «Культурное наследие».

«Скорее всего, это панно сделано по эскизам Врубеля, так как на гостинице „Метрополь“ в Москве напротив Большого театра мы можем видеть похожие композиции, они сложены из одинаковых разномодульных кусочков», — рассказывает ученица станции юных туристов Виктория Паршина.

Источник фото: телеканал «360»

Такие шедевры в Ногинске неслучайны, ведь Фабричное училище для мальчиков строили известные меценаты Морозов и Мамонтов.

«Наша школа считается самой красивой школой России», — говорит Виктория.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одно направление в Школе юных туристов — экология, ведь это тоже любовь к природе и родному краю. Одна из учениц провела исследование влияния реагентов на растения и, конечно, обувь.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы посадили фасоль и поливали ее антигололедными реагентами и дистилированной водой. В итоге растения, которые поливались антигололедными реагентами, погибли», — рассказала ученица станции юных туристов Ксения Борисова.

Источник фото: телеканал «360»

Ученики провели эксперименты и с обувью.

«Мы проводили эксперименты с лаковой и матовой кожей, и было выяснено, что наша матовая кожа теряет свои водоотталкивающие свойства. И поэтому наша обувь приходит в негодность», — говорит Ксения Борисова.

Источник фото: телеканал «360»

За свою работу исследовательница получила первое место в номинации «Экологическое краеведение».

Источник фото: телеканал «360»

Впереди у юных экологов и краеведов федеральный этап конкурса, который пройдет в апреле–мае этого года.