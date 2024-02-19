Подмосковье 19 февраля 2024, 16:10 Юные танцоры Наро-Фоминска посетили мастер-класс от солиста театра Todes Дениса Ишметова Источник фото: Анна Тюрюмина

Читать 360tv в

Солист театра Аллы Духовой Todes Денис Ишметов провел для юных танцоров Наро-Фоминска мастер-класс. Занятия по хореографии прошли в Центральном дворце культуры «Звезда».

Танцевали все вместе — городские коллективы различных направлений танца — от классического до народного. По словам участницы мастер-класса Миланы, занятие прошло очень интересно и полезно.

Реклама

«Денис очень вдохновляет! Такие мастер-классы — отличная „встряска“, возможность выучить новые связки, пообщаться с профессионалами и сделать шаг вперед!» — рассказала Милана.

Денис Ишметов отметил, что его главная задача — раскрыть внутреннее состояние каждого ребенка.

«С удовольствием наблюдал за тем, как, отбросив волнение, танцоры импровизировали!» — добавил Ишметов.

Напомним, что это уже второй мастер-класс от известного танцора, который прошел в Наро-Фоминске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».