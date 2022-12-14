Подмосковье 14 декабря 2022, 21:48 Юные таланты из приемных семей и семейных центров выступили на подмосковном фестивале «Мы вместе»

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40 детей, воспитывающихся в приемных семьях и семейных центрах, продемонстрировали свои таланты на торжественном мероприятии «Мы вместе». В ежегодном фестивале также приняли участие дети из ДНР.

«Сегодня прошло торжественное мероприятие „Мы вместе“, в котором приняли участие дети, добившиеся высоких успехов в творчестве, спорте и учебе, воспитывающиеся в приемных семьях и семейных центрах. Также с нами были и те семьи, которые приняли на воспитание детей из ДНР», — рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

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В торжественной обстановке детям, их родителям и сотрудникам семейных центров вручили грамоты и подарки. Особое внимание уделили семьям, взявшим на воспитание детей из Донбасса. Отмечается, что на сегодняшний день порядка 118 сирот из ДНР обрели семьи, пошли в школы, детские сады, а также начали посещать различные секции.

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В Московской области действует губернаторская программа, направленная на поддержку приемных семей. С начала года порядка у 1,7 тысячи ребят появились родители.

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