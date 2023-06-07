Подмосковье 07 июня 2023, 16:10 Первенство России по теннису среди юных спортсменов стартовало в Балашихе Анна Епихова

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Всероссийский турнир по теннису среди юношей и девушек до 13 лет стартовал в спортивном клубе «Балашиха». В соревнованиях принимают участие 120 юных теннисистов с разных регионов страны.

Первенство проходит в округе во второй раз. В 2019 году спортивный клуб «Балашиха» был признан лучшим в России.

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«Спорткомплекс имеет площадь четыре гектара. У нас 19 кортов, восемь спортивных залов, есть гостиница, физкультурно-оздоровительный комплекс, включая два бассейна и большие тренажерные залы. Спортсменам и тренерам комфортно у нас проживать и тренироваться», — рассказал генеральный директор СК «Балашиха» Сергей Щукин.

На соревнованиях Балашиху представляют Алекс и Арианна Григорян и Ангелина Галустян. Награды будут разыграны в парных и одиночных разрядах.

«Я занимаюсь теннисом с 4,5 лет, очень полюбила этот вид спорта. Считаю, что сейчас я вышла на хороший уровень, принимаю участие в российских турнирах. Я люблю добиваться успеха, у меня есть характер и воля к победе», — поделилась спортсменка из Ханты-Мансийского автономного округа Полина Балуева.

Все участники турнира получат личные рейтинговые очки. Соревнования продлятся до 11 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.

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