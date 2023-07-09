Подмосковье 09 июля 2023, 13:57 Юные спортсмены Подольска победили соперников из Костромы в матчах Юношеской футбольной лиги Андрюшина Мария

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На территории спортивного комплекса «Труд» команды «Витязь» 2007 и 2008 года рождения победили соперников — коллектив «Динамо» из Костромы — в рамках Юношеской футбольной лиги. Встречи завершились с результатами 3:1 и 4:1 соответственно.

«Наша младшая команда 2008 года выиграла игру и переместилась на четвертое место. Команда 2007 года тоже одержала победу и в результате заняла девятое место», — рассказал директор школы по футболу «Витязь» Валерий Волков.

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Также он отметил, что среди участников соревнований все футболисты имеют высокий уровень подготовки. Скоро спортсмены из Подольска сыграют в гостях против «Динамо» из Брянска, а 5 августа подмосковные юноши примут на своем поле коллектив из Тамбова.

«Играем у нас на новом поле, команды гостей отмечают высокое качество покрытия, что очень приятно», — добавил Волков.

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