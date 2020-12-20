Юные спортсмены из Власихи подготовятся к соревнованиям на новых тренажерах

Новые тренажеры установили в Детско-юношеской спортивной школе в подмосковном городском округе Власиха. На них ребята будут готовиться к соревнованиям, а еще занятия помогут юным спортсменам восстановиться после травм.

Тренажеры рассчитаны на детей разных возрастов. Их установили в аэробной зоне. Туда будут приходить воспитанники разных секций: баскетбола, волейбола, легкой атлетики и плавания.

В частности, в школу завезли беговую дорожку. На дисплее отображаются все основные показатели — скорость, время, дистанция, можно подключить и Bluetooth. Кроме того, в зале появился спин-байк — одна из разновидностей велотренажера. Он нужен для общей физической подготовки, в том числе для детей из секций, где нужна сила. Помимо этого, спортивное учреждение обзавелось велотренажерами для легкоатлетов. Благодаря им укрепляются мышцы ног и развивается дыхалка.

Новое снаряжение закупили по запросу самой школы по программе инициативного бюджетирования.

«Всего в этом году на территории Власихи были реализованы шесть проектов по инициативному бюджетированию. <…> Изначально все проекты проходили голосование на портале „Добродел“, наши жители очень поддержали эти инициативы», — рассказала первый заместитель главы городского округа Власиха Наталья Маминова.

Запрос Детско-юношеской спортивной школы поддержал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

«Очень хотелось бы, чтобы Власиха была богата спортивными достижениями, чемпионами, чтобы здесь занималась и молодежь, и взрослое поколение, чтобы укрепляли физическое здоровье. Поэтому, как говорится, в добрый путь!» — отметил он.

Сейчас в школе занимаются свыше 700 спортсменов от семи до 16 лет.