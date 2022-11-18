Подмосковье 18 ноября 2022, 16:51 Юные спортсмены из Ступина получили призы от Федерации шашек Подмосковья

Читать 360tv в

В Ступине на базе спортивной школы «Прогресс-Смена» провели расширенное заседание комитета Мособлдумы по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Главной темой обсуждения стала популяризация русских шашек. Свои навыки игры в шашки на встрече с гостями показали самые юные воспитанники школы. Каждый из них получил приз от Федерации шашек Подмосковья.

Сейчас шашками в муниципальном отделении спортшколы занимаются больше 500 человек. На встречу с любителями шашек приехали глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, депутаты, общественники, эксперты и гроссмейстеры шашечного спорта.

Реклама

«Огромный плюс шашек во вседоступности. Вне зависимости от материального положения, не зависимо от пола, возраста, даже состояния здоровья», — рассказала президент Федерации шашек Московской области Мария Семенова.

Реклама

По итогам встречи определили основные шаги для развития и роста популярности шашечного спорта.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.