18 ноября 2022, 16:51
Юные спортсмены из Ступина получили призы от Федерации шашек Подмосковья
В Ступине на базе спортивной школы «Прогресс-Смена» провели расширенное заседание комитета Мособлдумы по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Главной темой обсуждения стала популяризация русских шашек. Свои навыки игры в шашки на встрече с гостями показали самые юные воспитанники школы. Каждый из них получил приз от Федерации шашек Подмосковья.
Сейчас шашками в муниципальном отделении спортшколы занимаются больше 500 человек. На встречу с любителями шашек приехали глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, депутаты, общественники, эксперты и гроссмейстеры шашечного спорта.
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«Огромный плюс шашек во вседоступности. Вне зависимости от материального положения, не зависимо от пола, возраста, даже состояния здоровья», — рассказала президент Федерации шашек Московской области Мария Семенова.
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По итогам встречи определили основные шаги для развития и роста популярности шашечного спорта.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
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