Подмосковье 09 июня 2023, 13:36 Юные подмосковные спортсмены присоединились к региональному проекту по экопросвещению Эко-Лайн Воскресенск, ГК "ЭкоЛайн"

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Юные спортсмены Подмосковья присоединились к проектам «ЭкоБаскетбол» и «ЭкоФутбол», сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области. Мероприятия проводятся в рамках фестиваля «Чистая вода и спорт», который организовал региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск».

В экофутбольных играх ворота поделены на две части, которые напоминают двухконтейнерную систему для сухого и смешанного мусора, введенную в регионе в 2019 году. На мячах изображены различные виды отходов: кожура от бананов, жестяная банка, пластиковая бутылка и другие. Спортсменам необходимо отправить правильный снаряд в нужное отделение, таким образом ребята одновременно оттачивают навыки футбола и знаний экологии.

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«Та система раздельного сбора отходов, которая создана в Подмосковье — это, безусловно, заслуга каждого жителя нашего региона, потому что без этой двухконтейнерной системы РСО невозможно было добиться тех успехов, которых добилась Московская область», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Фестиваль «Чистая вода и спорт» провели в Подмосковье в третий раз, мероприятие посвящено Дню эколога. Впервые событие состоялось в заповеднике «Лосиный остров», в прошлом году фестиваль прошел на рекультивированном полигоне ТКО в Долгопрудном. В этом году мероприятие организовали на берегу Кореневского карьера в городском округе Люберцы, где раньше добывали песок для производства стройматериалов, а сейчас благоустроили пляж и зону активного отдыха.

Также фестиваль посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Они пообщались с участниками, познакомились с экообразовательными и спортивными зонами мероприятии и подвели итоги акции «Шар желаний».

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