29 августа 2023, 05:00
Юные спортсмены из Истры стали победителями турнира на Кубок губернатора Подмосковья
Завершились соревнования по футболу на Кубок губернатора Московской области. По итогам турнира обладателями главного трофея стали юные спортсмены из Истры, возглавив общекомандный зачет.
Игры проходили с 10 июня по 27 августа в двух возрастных категориях — 2009-2010 и 2006 года рождения. Всего за победу боролись более 900 футболистов.
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Второе место в зачете заняла сборная Красногорска. Бронзовыми призерами стали ребята из Коломны.
В программу Кубка вошли соревнования по 23 видам спорта, в том числе четыре дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортивные турниры продлятся до сентября. Узнать подробности можно на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 стадионов в школах региона.
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