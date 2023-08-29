Подмосковье 29 августа 2023, 05:00 Юные спортсмены из Истры стали победителями турнира на Кубок губернатора Подмосковья Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

Завершились соревнования по футболу на Кубок губернатора Московской области. По итогам турнира обладателями главного трофея стали юные спортсмены из Истры, возглавив общекомандный зачет.

Игры проходили с 10 июня по 27 августа в двух возрастных категориях — 2009-2010 и 2006 года рождения. Всего за победу боролись более 900 футболистов.

Реклама

Второе место в зачете заняла сборная Красногорска. Бронзовыми призерами стали ребята из Коломны.

В программу Кубка вошли соревнования по 23 видам спорта, в том числе четыре дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортивные турниры продлятся до сентября. Узнать подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 стадионов в школах региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».