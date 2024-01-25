25 января 2024, 18:16
Юные спортсмены из Химок завоевали золотые медали на чемпионате по капоэйре в Москве
На чемпионате по капоэйре в категории юношей 13-15 лет победил Тимофей Крылов. Иван Лобанов одержал победу среди мальчиков от восьми лет.
Два юных спортсмена из городского округа Химки победили в рейтинговом чемпионате по капоэйре в столице. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов из Москвы и Подмосковья.
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«На территории городского округа Химки капоэйрой занимаются порядка 150 человек. Этот вид спорта сочетает в себе элементы акробатики и реального боя. Капоэйра также позволяет развивать у ребят выносливость и реакцию», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.
Сейчас спортсмены интенсивно готовятся к кубку России. В прошлом году химчане уже принимали участие в этом турнире и завоевали две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.
Ранее Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей.
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Спортсмены
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