25 апреля 2023, 14:26
Юные спортсмены из Химок стали призерами всероссийского турнира по вольной борьбе
Юные спортсмены из Химок успешно выступили на всероссийском турнире по вольной борьбе «Ярыгин Wrestling Team». Они заняли весь пьедестал, выиграв золото, серебро и бронзу турнира.
Соревнования проходили в спортивном комплексе «Петроградский» в Санкт-Петербурге. На турнире выступали спортсмены в возрасте от 7 до 13 лет. Всего в состязаниях приняли участие 350 ребят из 21 региона страны.
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Химки представляли воспитанники борцовского клуба «Симба». Артем Аверин выиграл золотую медаль, Тимофей Кылим завоевал серебро, а бронзовые медали получили Арен Петросян и Марат Галустян.
«В нашем городе очень большое внимание уделяют развитию спорта, в том числе детского. Результаты этой работы видно в каждом новом достижении химчан на крупных соревнованиях», — отметил муниципальный депутат, директор школы № 26 Евгений Иноземцев.
Юные борцы из клуба «Симба» не только успешно выступают на соревнованиях, они также снимались в фильме вместе с олимпийским чемпионом Заурбеком Сидаковым. Кроме того, ребята участвовали в тренировках под руководством легендарных спортсменов — Казбека Дедегкаева и Хаджимурада Гацалова.
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