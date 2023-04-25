Подмосковье 25 апреля 2023, 14:26 Юные спортсмены из Химок стали призерами всероссийского турнира по вольной борьбе

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Юные спортсмены из Химок успешно выступили на всероссийском турнире по вольной борьбе «Ярыгин Wrestling Team». Они заняли весь пьедестал, выиграв золото, серебро и бронзу турнира.

Соревнования проходили в спортивном комплексе «Петроградский» в Санкт-Петербурге. На турнире выступали спортсмены в возрасте от 7 до 13 лет. Всего в состязаниях приняли участие 350 ребят из 21 региона страны.

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Химки представляли воспитанники борцовского клуба «Симба». Артем Аверин выиграл золотую медаль, Тимофей Кылим завоевал серебро, а бронзовые медали получили Арен Петросян и Марат Галустян.

«В нашем городе очень большое внимание уделяют развитию спорта, в том числе детского. Результаты этой работы видно в каждом новом достижении химчан на крупных соревнованиях», — отметил муниципальный депутат, директор школы № 26 Евгений Иноземцев.

Юные борцы из клуба «Симба» не только успешно выступают на соревнованиях, они также снимались в фильме вместе с олимпийским чемпионом Заурбеком Сидаковым. Кроме того, ребята участвовали в тренировках под руководством легендарных спортсменов — Казбека Дедегкаева и Хаджимурада Гацалова.

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