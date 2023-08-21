Подмосковье 21 августа 2023, 02:00 Юные спортсмены из Химок одержали победу на региональном этапе турнира по стритболу «Оранжевый мяч» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Юные спортсмены из Химок одержали победу на региональном этапе всероссийского турнира по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» в возрастной группе 2007 года рождения. Турнир прошел под знаком Кубка губернатора Подмосковья, за высокие места боролись более 200 команд из 33 городских округов.

Химки представили стритболисты Даниил Важенин, Никита Волков и Максим Гребенюк. В финальной игре ребята одолели соперников из Воскресенска со счетом 7:5. Также турнир определил участников финальной части Кубка губернатора, которая состоится 2 сентября в Балашихе.

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В своем ежегодном обращении к жителям глава Химок Дмитрий Волошин уделил особое внимание развитию спорта в округе. При поддержке главы региона Андрея Воробьева за последние 10 лет в муниципалитете открыли 21 бассейн, 15 хоккейных коробок, более 30 футбольных и баскетбольных площадок и многое другое.

«За 10 лет мы открыли 18 новых спорткомплексов, среди них — ФОК „Юбилейный“, „Новатор“, Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Центр фехтования Ильгара Мамедова, а также Центры ракеточных и пляжных видов спорта. Развитие массового спорта на территории округа является одним из приоритетов нашей работы», — подчеркнул Волошин.

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