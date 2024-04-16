Подмосковье 16 апреля 2024, 16:03 Юные спортсменки из Лобни выиграли серебро на международном турнире по карате Медиасток.рф

Читать 360tv в

В Казани состоялись ежегодные международные и всероссийские соревнования по карате «Кубок Ак Барс». На эти состязания прибыло свыше двух тысяч спортсменов из 49 российских регионов и десяти зарубежных стран.

Молодые каратисты из Лобни показали хорошие результаты и завоевали несколько медалей. Ученицы «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» Вероника Шишкова и Варвара Плетнева вышли в финал и завоевали серебряные медали.

Реклама

Отметим, что в городском округе Лобня активно поддерживается развитие спорта. В прошлом году здесь торжественно открыли обновленный стадион «Труд», а также в планах строительство нового спортивного комплекса, включающего бассейн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».